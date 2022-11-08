Москва, 8 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В период предновогодних и новогодних распродаж в РФ вероятно будет наблюдаться рост спроса на 1-1,3%, но компенсировать текущее падение потребления он не сможет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что большинство жителей РФ считают «черную пятницу» обманом.

Покупателей нет

«В большинстве случаев с утверждением участников опроса сложно не согласиться, ведь найти реальные скидки на распродажах весьма сложно, — констатировал Хачатурян. — Зачастую ретейлеры перед распродажей поднимают цены на 5-10%, а в момент распродажи просто возвращаются к исходной цене или на 2-2,5% меньше. Либо выставляются скидки не на новейшие модели, а на предыдущие модели или на отдельные категории товаров, на которые в последние перед распродажей два-три месяца наблюдался низкий спрос».

Как подчеркнул Хаатурян, недоверие жителей РФ к «черным пятницам» носит характер когнитивного диссонанса.

«Зародившись в США, традиция распродаж перед Днём благодарения изначально предполагала значительное снижение цен на товары, пользующиеся спросом, но в обычные периоды остающиеся недоступными для большинства населения, — сказал экономист. — Однако с течением времени данные распродажи превратились, с одной стороны, в традицию, а с другой — в маркетинговый инструмент стимулирования продаж, характеризуемой изначально завышением первоначальной цены с последующим возвратом к изначальной цене или на 2-2,5% меньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что жители РФ всё реже доверяют разного рода скидочным акциям, устраиваемым российскими ретейлерами.