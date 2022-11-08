Барнаул, 8 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил нового руководителя департамента по вопросам внутренней политики, сообщает телеграм-канал правительства региона по итогам оперативного совещания. Им стал Николай Губерт.

Правительство Алтайского края Николай Губерт

Бывший руководитель этого департамента Юрий Проскурин перешёл на должность помощника губернатора Алтайского края, в настоящее время он курирует вопросы взаимодействия правительства Алтайского края с администрацией Славяносербского района Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года команда губернатора Алтайского края Виктора Томенко вновь претерпела изменения. Если в 2021 году чиновники её покидали по причине возбуждения уголовных дел, то начало 2022 года ознаменовалось не такими значительными причинами. Также напомним, за все годы работы Томенко алтайским губернатором у него так и не появился первый заместитель. После добровольного ухода с этого поста Сергея Локтева место так и осталось вакантным.

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