Пенза, 8 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Пензенской области 8 ноября стартовали двухдневные командно-штабные учения. Их темой стала «Организация и выполнение мероприятий при введении различных уровней готовности на территории Пензенской области», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

В учениях задействованы органы исполнительной власти, местного самоуправления и территориальные ведомства федеральных органов исполнительной власти.

«Цели учений — актуализировать план мероприятий при введении различного уровня реагирования, в том числе по гражданской и территориальной обороне, добиться слаженности во взаимодействии всех органов системы управления на территории Пензенской области, совершенствовать практические навыки выполнения мероприятий при введении различного уровня реагирования, указанных в указе президента от 19 октября 2022 года», — сказал глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Напомним, на базе правительства Пензенской области создан оперативный штаб для координации взаимодействия силовых структур с органами власти.

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