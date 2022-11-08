Москва, 8 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Не Россия, а бывший президент США Дональд Трамп вмешивается в выборы в американский Конгресс. Об этом 8 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире «Прямого контакта» с Владимиром Соловьёвым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это, по-моему, сезонное, только не у нас, а у них. Поэтому всё в их руках. Если они захотят, видимо, это будет темой номер один. Захотят больше — вообще не будет спокойного места, американские журналисты будут только об этом говорить. Классика, в общем, ничего нового», — пошутила она в ответ на вопрос ведущего о том, вмешалась ли Россия, по мнению Вашингтона, в выборы в американский Конгресс.

При этом официальный представитель МИД РФ уточнила, что в данный момент, как она считает, «нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп».

«Туда им всем и дорога — всё-таки это внутриполитическая история, пусть они наконец начнут говорить о темах, которые волнуют американского избирателя, демократов, республиканцев. И перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России», — также отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что подготовка преступным режимом Киева сноса памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову на территории б. УССР говорит о том, что он идёт дорогой диктатуры.