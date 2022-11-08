Кишинёв, 8 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. ЛГБТ-организация GenderDoc-M запустила в Молдавии программу «ЛГБТ-дети в твоей школе». Информация об этом была размещена 7 ноября на странице сообщества в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

«Мы призываем учителей принимать, уважать и поощрять разнообразие, побуждая учеников инициировать дискуссии, размышления о гендерной идентичности и сексуальной ориентации», — говорится в сообщении.

Заявленная цель компании — создание в школах «инклюзивной» среды и предотвращение «буллинга». Финансирование программы осуществляется из Нидерландов. Её также поддержали Центр информации и документации о правах ребенка в Молдавии (CIDDC), Детская платформа и сообщества молдавских правозащитников, специализирующихся на детях.

Стоит отметить, что при действующем президенте Молдавии Майе Санду после прихода к власти её партии «Действие и солидарность» (ПДС) в стране начали оказывать поддержку ЛГБТ-сообществу. В июне в Кишинёве состоялся гей-парад, несмотря на запрет мэрии столицы. В акции приняли участие депутаты от ПДС.