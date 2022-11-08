Иркутск, 8 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Первого пациента с пересаженным в Иркутской области сердцем выписали из больницы, сообщает 8 ноября минздрав региона.

Минздрав Приангарья Иркутская область. Первый пациент с пересаженным сердцем

«Специалисты областной больницы совершили настоящий прорыв − впервые выполнили пересадку сердца. Мы готовились к этому давно, однако из-за пандемии провести первую трансплантацию сердца удалось только сейчас», — отметил главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.

В операции участвовали около 20 сотрудников областной больницы — хирурги, операционные сестры, анестезиологи, перфузиологи, специалисты лабораторной службы и ультразвуковой диагностики. Им помогали коллеги из главного трансплантологического центра России: Григорий Акопов, Виталий Попцов, Валерий Хатуцкий.

«При поступлении пациента в ИОКБ фракция выброса сердца, иначе говоря, его насосная функция была на уровне 20%. После трансплантации показатель составил около 65%, это норма для здорового человека», − рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №1 ИОКБ Евгений Пешков.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Приангарье провели 216 трансплантаций почек и 46 трансплантаций печени.

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