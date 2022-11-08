* запрещённая в России организация

Кабул, 8 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани во время встречи с группой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане призвал боевиков соблюдать изначальную «чистоту» движения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Чистота — это вера, следуй ей и вдыхай аромат», — сказал Хаккани.

Неясно, на какой встрече глава МВД сделал эти заявления. Но, судя по опубликованным снимкам, это происходит среди населения и сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно приняли решение об униформе для своих сил, чтобы в какой-то мере дисциплинировать их.