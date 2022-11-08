Райчихинск, Амурская область, 8 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Участнику специальной военной операции в защиту Донбасса из Райчихинска Амурской области Руслану Писаренко вручили медаль Жукова. Награду ему передал глава города Юрий Ковалёв, об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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«Самоотверженные, мужественные ребята продолжают отстаивать свободу и независимость родной страны. Горжусь таким героем, который стал примером для молодежи. Рад был лично пожать руку Герою!» — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области детям и супругам мобилизованных предоставили возможность бесплатно посещать бассейн. Эта услуга доступна семьям бойцов с 1 ноября.