Москва, 8 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Женщина, которая подозревается в покушении на убийство своей годовалой дочери, находилась в подавленном состоянии. Об этом 8 ноября сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна дома

Ранее стало известно, что в Москве под окнами многоэтажки нашли годовалую девочку, выжившую при падении с высоты. Ребёнок госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

В совершении преступления подозревается 26-летняя мать девочки. Женщина тоже госпитализирована с отравлением.

«Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса», — рассказали в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка.