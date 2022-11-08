Калуга, 8 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Калужской области подвели итоги ведомственного конкурса «Социально ответственный работодатель». Об этом 8 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Калужской области.

Admoblkaluga.ru Здание правительства Калужской области

«Уровень организации системы развития кадрового потенциала определялся по 31 критерию. Среди которых: результаты реализации социальных программ по привлечению и закреплению квалифицированного персонала, развитие систем профессионального обучения и дополнительного профобучения, взаимодействие с образовательными организациями, уровень корпоративной культуры и др. По итогам конкурса организация системы управления и развития кадрового потенциала на предприятии получила высокие баллы», — отметили в министерстве.

Так, по итогам конкурса в реестр социально ответственных работодателей включён крупнейший завод военно-промышленного комплекса «Калужский двигатель» — за развитие кадрового потенциала, а также завод «Холсим (Рус) СМ» в поселке Ферзиково, за внедрение комплексной системы охраны труда, здоровья и промышленной безопасности.

«Калужский двигатель» — один из крупнейших заводов Калуги, производит как оборонную, так и гражданскую продукцию. На заводе «Холсим (Рус) СМ» с 2015 года введён в эксплуатацию цех альтернативного топлива — производственная установка по экологичной и безопасной переработке твёрдых бытовых отходов.