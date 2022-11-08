Москва, 8 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Проведение товарищеского матча между сборными России и Таджикистана разрешили Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Таджикистан и Россия

«Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой встрече команды смогут сделать по шесть замен.

Матч состоится 17 ноября в Душанбе. Он будет иметь официальный статус, в отличие от игры Россия — Киргизия, которая прошла 24 сентября и завершилась победой российской команды со счётом 2:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным судьёй матча Россия — Таджикистан назначен арбитр ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана.