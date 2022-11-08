Москва, 8 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В перспективе ближайших шести-восьми месяцев в РФ будет наблюдаться дальнейшее снижение продаж смартфонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

hurk Смартфон

«В перспективе ближайших шести-восьми месяцев мы будем наблюдать дальнейшее снижение продаж смартфонов. Темп снижения будет колебаться в диапазоне 2,5-3% в месяц, — сказал Хачатурян. — Кроме того, в условиях низких объемов поставок продукции ведущих производителей смартфонов по параллельному импорту и сложностей с налаживанием поставок смартфонов из дружественных и нейтральных стран, остающиеся на российском рынке китайские производители смартфонов будут вынуждены снижать цены и в дальнейшем темпом не менее 1,7-2,6% хотя бы для того, чтобы сохранить имеющийся уровень маржинальности».

В целом, как полагает Хачатурян, спрос на смартфоны в РФ продолжит снижаться темпом примерно 1-2% в месяц.

«Немного поддержать рынок смогут предновогодние и новогодние скидки, но, скорее всего, рост спроса не превысит 1-1,3%, что не позволит значительно компенсировать накопленные потери рынка. При этом спрос на поставляемые по параллельному импорту смартфоны ведущих производителей будет стабильным, что означает, что потребители будут оперативно раскупать все поставляемые объемы, даже несмотря на рост цены более чем на 15-20%», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в России пошла на спад погоня за престижными смартфонами.