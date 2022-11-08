Чита, 8 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В январе–августе 2022 года убыток получили 82 организации Забайкальского края (38,0% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 10 422,3 млн рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что целом за этот период был получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 40 483,5 млн рублей.

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Деятельность 134 организаций являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 50 905,8 млн рублей, 91,6% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых».

Кредиторская задолженность на конец августа 2022 года составила 105 041,8 млн рублей, из нее просроченная — 1323,0 млн. рублей, или 1,3% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец августа 2022 года составила 117 586,5 млн рублей, из нее просроченная — 5934,9 млн рублей, или 5,0% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, организациями Забайкальского края в январе–мае 2021 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 31 951 млн. рублей.

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