Москва, 8 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более «жесткого» варианта развития событий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания профильных комитетов Госдумы.

Premier.gov.ru Эльвира Набиуллина

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики — они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, но более жесткого варианта развития ситуации», — заявила Набиуллина.

По ее словам, структурная трансформация экономики России продлится в 2023 году и в последующие годы. Глава ЦБ РФ отметила, что эта трансформация выглядит по-разному для разных отраслей: где-то это поиск новых иностранных рынков сбыта, где-то поиск альтернативных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, где-то больше переориентация на внутренний рынок.

Санкции очень мощные, и их влияние на российскую и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно, указала глава регулятора.

На заседании обсуждаются «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов».

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