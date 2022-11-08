Киев, 8 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Судя по заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского, никакого «договорняка» с Киевом не будет, написал 8 ноября в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

(сс) Andrzej Harassek Киев

Как сообщалось ранее, Зеленский, прежде отвергавший возможность переговоров с Россией, 7 ноября заявил, что Москву нужно к таким переговорам «принудить». При этом в список «требований» он включил «возвращение всех территорий».

«Истерию о договорняках зря раздувают. Иначе нелогично получается. Если бы был договорняк, то Зеленский точно согласился бы [на него], хотя бы для того, чтобы выиграть время и успеть выгрести всё возможное вооружение с Запада и пополнить людские резервы», — полагает Безсонов.