Грозный, 8 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Чечне произошли изменения в руководстве республиканской прокуратуры. Новым главой регионального надзорного органа назначен Арсан Адаев. Указ о его назначении на пятилетний срок подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Genproc.gov.ru Эмблема прокуратуры РФ

«Назначить на пятилетний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Об Арсане Адаеве известно, что в последние годы он работал прокурором Гудермесского и Грозненского районов Чечни. Напомним, до него должность прокурора Чечни занимал Шарпудди Абдул-Кадыров. Государственный советник юстиции 2-го класса руководил прокуратурой в течение десяти лет.