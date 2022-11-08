Чита, 8 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За период с 25 по 31 октября 2022 года в Забайкальском крае больше всего выросли цены на бензин автомобильный марок АИ-98 и выше.

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Как сообщает территориальное управление государственной статистики, подорожание составило 1,3%. Кроме того, увеличилась цена АИ-95 — на 0,3%, АИ-92 — на 0,2%. Дизельное топливо подорожало на 2,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 октября 2022 года на АЗС в Забайкальском крае топливо марки АИ-98 и выше, а также — дизельное топливо, стали дороже на 0,3%.

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