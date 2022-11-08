Херсон, 8 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Херсон находится в ожидании, жители, покинувшие город, находятся в безопасности. Об этом заявил 8 ноября в телеграм-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Херсон находится в ожидании. Те люди, которые выехали из правобережной части на левобережную, находятся в более безопасном состоянии», — заявил в видеообращении, размещённом в телеграм-канале, Стремоусов.

Он уточнил, что уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий.

«Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — уточнил Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября ФСБ России сообщила о задержании группы диверсантов, готовивших теракт в отношении сотрудников администрации Херсонской области.