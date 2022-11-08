Новосибирск, 8 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Новосибирске в память о депутате заксобрания Юрии Бугакове появится парк. Распоряжение о проектировании объекта дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tularegion.ru Парк

«Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Фёдоровича Бугакова, — сказал Травников, обращаясь на совещании к мэру областной столицы Анатолию Локтю. — Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк».

Отметим, что по словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство России профинансирует строительство пилотных экопромышленных парков в регионах. На создание восьми объектов предусмотрено более 900 млн рублей. Экопромышленные парки должны появиться в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях.