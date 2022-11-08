Хабаровск, 8 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил учебный центр мобилизованных, поговорил с командирами воинских частей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ru.wikipedia.org Сапоги

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«Мы привезли 2 тыс. пар утепленной резиновой обуви и 4 тыс. тёплых стелек для участников специальной военной операции. Они понадобятся для экипировки личного состава. Хабаровчане поддерживают наши Вооруженные Силы и нашего президента», — сказал Сергей Кравчук.

Кроме того, мэр заверил военнослужащих, что их семьи будут обеспечены всем необходимым.

Предприятия Хабаровска шьют для бойцов термобельё и спальные мешки.

Как сообщало ИА REGNUM, войсковые части, где служат мобилизованные военнослужащие из Якутии, получили автомобили. Снаряжением и экипировкой резервистов из республики обеспечивают по поручению главы региона Айсена Николаева.