Тайшет, Иркутская область, 8 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 8 ноября известило о задержании в Тайшете организатора нелегального игорного заведения. Обвинение предъявлено 56-летнему местному жителю.

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По данным следствия, в июле 2019 года в помещении, расположенном на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала ст. Тайшет, мужчина организовал азартные игры, проводимые с использованием компьютерного оборудования и интернета.

Действуя незаконно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, организатор и его подельники осуществляли незаконную деятельность на протяжении трех лет. В настоящее время заведение закрыто, организатору избрана мера пресечения. Следователями СК при содействии сотрудников полиции устанавливаются остальные лица, причастные к ведению незаконной игорной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Иркутской области были осуждены организаторы подпольного казино в Ангарске: трем подсудимым назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

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