Ижевск, 8 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Бригада медиков в течение трех дней провела осмотр около 200 мобилизованных граждан Удмуртии, которые находятся в военной части на территории Вольска. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Константин Смилга ИА REGNUM Лазарет, май 2020 года

По словам замглавы ведомства Марины Петренко, медики зафиксировали несколько случаев ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) среди мобилизованных. Семь человек были госпитализированы в лазарет медицинского пункта части.

К медицинским работникам, которые находились на территории военной части с 3 по 7 ноября, мог обратиться каждый из военнослужащих и получит не только необходимую медицинскую помощь, но и лечение в стационаре.

В случае необходимости медики вновь будут направлены в военную часть для оказания медицинской помощи.

Кроме того, из Удмуртии в Вольск была доставлена партия медикаментов, в составе которой около 170 наименований лекарственных средств, закупленных в соответствии с перечнем, предоставленным начальником медицинской службы полка. Это антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные, гормональные препараты, анальгетики, перевязочный материал, шприцы и средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вольск, где в настоящее время проходят боевое слаживание мобилизованные из Удмуртии, была направлена бригада медиков, в состав которой включены два терапевта, два инфекциониста и один психотерапевт. Медики прибыли в военную часть под Саратовом 3 ноября, 7 ноября они вернулись в Ижевск.

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