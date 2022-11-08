Несколько мобилизованных из Удмуртии попали в лазарет военной части с ОРВИ
Ижевск, 8 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Бригада медиков в течение трех дней провела осмотр около 200 мобилизованных граждан Удмуртии, которые находятся в военной части на территории Вольска. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
По словам замглавы ведомства Марины Петренко, медики зафиксировали несколько случаев ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) среди мобилизованных. Семь человек были госпитализированы в лазарет медицинского пункта части.
К медицинским работникам, которые находились на территории военной части с 3 по 7 ноября, мог обратиться каждый из военнослужащих и получит не только необходимую медицинскую помощь, но и лечение в стационаре.
В случае необходимости медики вновь будут направлены в военную часть для оказания медицинской помощи.
Кроме того, из Удмуртии в Вольск была доставлена партия медикаментов, в составе которой около 170 наименований лекарственных средств, закупленных в соответствии с перечнем, предоставленным начальником медицинской службы полка. Это антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные, гормональные препараты, анальгетики, перевязочный материал, шприцы и средства индивидуальной защиты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вольск, где в настоящее время проходят боевое слаживание мобилизованные из Удмуртии, была направлена бригада медиков, в состав которой включены два терапевта, два инфекциониста и один психотерапевт. Медики прибыли в военную часть под Саратовом 3 ноября, 7 ноября они вернулись в Ижевск.
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