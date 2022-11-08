София, 8 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. По всему периметру границы Болгарии и Турции необходимо возвести бетонную стену, которая позволила бы воспрепятствовать незаконному проникновению в ЕС нелегальных мигрантов и криминальных элементов из сопредельного государства. Об этом 8 ноября со ссылкой на заявление действующего министра обороны Болгарии Димитра Стоянова сообщает БНР.

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По словам Стоянова, Болгария оставляет за собой право вводить «беспрецедентные меры» по защите своей территории. «Как оказалось, действующие инженерные сооружения на болгарско-турецкой границе своей функции не выполняют», — резюмировал, в частности, он.

Министр также подчеркнул, что в ближайшее время вопросами создания соответствующих новых фортификационных композиций займутся лучшие специалисты болгарского оборонного ведомства.

Напомним, 7 ноября в результате перестрелки у населенного пункта Голям-Дервент (Юго-восточная Болгария) на болгарско-турецкой границе погиб болгарский пограничник. По предварительным данным, неизвестные лица, находившиеся на территории Турции, открыли огонь по совместному наряду пограничной полиции и вооруженных сил Болгарии.