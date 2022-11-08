Киев, 8 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский «получил окрик с Запада», вследствие чего «снова переобулся в воздухе» и объявил о своей «готовности» к переговорам с Россией, написал 8 ноября в своем телеграм-канале представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Как сообщалось ранее, Зеленский, ранее отвергавший возможность переговоров с Россией (в том числе запрещавший такие переговоры собственными указами), 7 ноября заявил, что Москву нужно к этим переговорам «принудить».

“Бескомпромиссная риторика” — это не совсем то, что хочет слышать уже порядком подуставший от [Киева] Запад. Западной общественности хочется верить, что тумблер в виде «мирных переговоров», которым можно выключить войну, существует. А если его (тумблер) и поломали, то это сделал не их ставленник — Зеленский, а «злой Путин»», — отметил Мирошник.

При этом глава киевского режима выдвигает заведомо неисполнимые требования в виде «возвращения территорий», в то время как Москва давно уже сообщила, какими могут быть условия: демилитаризация и денацификация территории б. УССР, напомнил представитель ЛНР.