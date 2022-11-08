Брюссель, 8 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В январе 2023 года €3 млрд финансовой помощи может направить киевскому режиму Европейский союз. Об этом 8 ноября рассказал журналистам министр финансов Чехии Збынек Станюра по прибытии на совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Я считаю, что Экофин очень быстро договорится о дальнейшей финансовой помощи [Киеву], я считаю, что мы предоставим 18 миллиардов евро [киевскому режиму] в 2023 году, из которых три (миллиарда) будут перечислены в начале января», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз намерен выдвинуть киевскому режиму ряд требований для предоставления финансовой помощи в размере 18 млрд евро.