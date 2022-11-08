Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют построить мукомольный комплекс. Конкурс на поиск проектировщика появился на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник мукомольного завода наполняет мешок мукой

На проектирование комплекса в Петербурге потратят 154 млн рублей. Предполагаемая локация для размещения — проспект Обуховской Обороны в Невском районе города.

Согласно содержанию документов закупки, исполнитель должен будет разработать комплекс с мельницей и производственной лабораторией. Проект также должен будет включать в себя корпус для хранения хлебобулочной продукции, производственные и складские помещения.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 22 ноября. Итоги подведут 25 ноября 2022 года. Проектирование комплекса должны завершить до конца 2023 года.