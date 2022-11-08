Москва, 8 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Причалы Москвы готовят к зиме, работы проводят специалисты Комплекса городского хозяйства. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Северный речной вокзал Москвы

«Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости — ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации», — отметил Бирюков.

По его словам, летом 2022 года специалисты провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов.

Он добавил, что необходимость работ по расчистке и углублению вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.