Вашингтон, 8 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Из ироничного комментария российского бизнесмена Евгения Пригожина о якобы попытках вмешательства России в выборы США администрация американского президента не извлекла никакой новой информации. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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«Эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного», — подчеркнула она.

Она добавила, что стремление структур, связанных с Пригожиным, «повлиять на выборы по всему миру, в том числе в США» «хорошо известно и задокументировано».

Напомним, ранее бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя вопрос о «попытках интервенции» со стороны России в выборы в США, заявил, что «мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в газете The New York Times были опубликованы домыслы «экспертов», которые уже якобы выявили попытки России повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США. Как подчеркнул лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий, Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, это бред.

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