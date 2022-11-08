Херсон, 8 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Херсонской области завершены мероприятия по массовому выезду жителей правого берега Днепра, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена», — рассказал он 8 ноября в личном телеграм-канале.

По словам Стремоусова, жители правого берега могут по-прежнему покинуть опасную местность в частном порядке. Он подчеркнул, что выезд жителей не носит принудительного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсоне восстановили электроснабжение и связь.