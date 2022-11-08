Херсон, 8 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Электроснабжение Херсона и прилегающих районов восстановлено. Об этом сообщил 8 ноября в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Ситуация стабильная, электричество есть, несмотря на диверсии и теракты, со связью также нет перебоев», — заявил в видеообращении Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Херсон и несколько районов области остались без электричества и частично без водоснабжения 6 ноября в результате диверсии ВСУ.