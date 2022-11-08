Москва, 8 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В аптеках России в наличии имеется множество антибиотиков, разработанных на основе амоксициклина. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Лекарства

«Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за 2022 год введено более 16,7 миллиона упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием амоксициллин, из которых 13 миллионов были сделаны в России. При этом в гражданском обороте существует более 14,8 миллиона упаковок, подчеркнули в пресс-службе.

Добавим, что отпуск антибиотиков из аптек осуществляется по рецептам. А их выписывает врач.