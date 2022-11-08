Марьинка, ДНР, 8 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об обстреле бойцов ВС РФ запрещенными кассетными снарядами. На видео, размещенном им в его телеграм-канале, один из военнослужащих показал иголки, на которые рассыпается этот снаряд, поражая живую силу противника. При этом боец отметил, что ни одна из западных правозащитных организаций не замечает использования киевским режимом этого запрещенного оружия.

David Monniaux Кассетная авиабомба

«Эти факты Запад не увидит. Про такое международные правозащитники не будут кричать на каждом углу Гааги. [Киевские] фашисты используют запрещённые кассетные боеприпасы. В окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл», — прокомментировал видео Рамзан Кадыров.

По мнению чеченского лидера, «демократия по-западному выглядит именно так», когда замалчиваются военные преступления киевского режима. Как отметил Кадыров, этот факт использования неонационалистами Киева кассетных бомб — не единственный.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об ударах по жилым домам города Энергодара ракетами с кассетными боеприпасами.