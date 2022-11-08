Иркутск, 8 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. После вмешательства прокуратуры в Иркутскую областную больницу поставлено медицинское оборудование, сообщает 8 ноября телеграм-канал надзорного ведомства региона по итогам проверки исполнения законодательства в сфере закупок при исполнении государственного контракта.

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Установлено, что в июне 2022 г. в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» между учреждением здравоохранения и коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку медицинского оборудования. Однако, в срок, установленный контрактом — сентябрь 2022 г., оборудование в нарушение контрактных обязательств не было поставлено. На этом основании прокуратурой руководителю организации-поставщика внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены, оборудование в больницу поставлено и в настоящее время вводится в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в октебре 2022 года по иску прокуратуры Иркутской области были защищены жилищные права местного жителя, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей.

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