Ульяновск, 8 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошёл пожар на судне в селе Криуши. Его тушили почти четыре часа, в ликвидации участвовали 26 спасателей, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о происшествии поступила в ведомство 8 ноября около 04:25. Отмечается, что загорелось судно в селе Криуши в Новоульяновске.

По данным управления, в 07:06 пожар локализовали на площади 200 кв. метров, через полчаса ликвидировали открытое горение, в 08:05 пожар потушили полностью. В тушении участвовали 26 человек личного состава, также задействовано восемь единиц техники.

«Пострадавших нет. Информация о причинах возникновения пожара уточняется», — говорят в управлении МЧС по Ульяновской области.

Напомним, ранее крупный пожар произошёл в Ульяновске 4 июля 2022 года: горел многоквартирный дом на улице Станкостроителей, в результате пожара один человек пострадал, семерых спасали, свыше 60 жильцов эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Ульяновске произошёл пожар в региональном клиническом госпитале ветеранов войн, его тушили более 40 человек. Пострадавших нет.

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