Оренбург, 8 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбурге горел хостел «Юниверсити». Пожар произошел в ночь на 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области Сгоревший хостел

Очаг возгорания находился на четвёртом этаже девятиэтажного здания, расположенного на Шарлыкском шоссе. На его ликвидацию потребовалось около часа. Борьбу с пожаром вели 29 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Постояльцы хостела самостоятельно эвакуировались. Все они (647 человек) являются гражданами Индии. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.