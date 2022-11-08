Мелитополь, 8 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Партию необходимого обмундирования и снаряжения передали бойцам Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Об этом 8 ноября в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Запорожская администрация передала для военных необходимую обувь и одежду, кобуры для пистолетов, тепловизоры. Подразделение пополнилось двумя грузовыми автомобилями и пикапом. На транспорте бойцы будут контролировать газовые магистрали, линии электропередачи, железную дорогу и другие инфраструктурные объекты.

«Что касается вооружения, то ребята уже получили определенное количество стрелкового оружия, на очереди тяжёлое вооружение: ПТРК типа «Корнет», миномёты. Когда боевое подразделение будет полностью укомплектовано, батальон сможет не только выполнять патрулирование и охрану, но также выполнять боевые задачи в составе Вооружённых Сил РФ и Росгвардии, — пояснил Евгений Балицкий.

В добровольческом батальоне сейчас проходят подготовку около 200 бойцов, всего вступили в его ряды 600 человек.