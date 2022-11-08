Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который на протяжении четырех лет сексуально домогался несовершеннолетнего ребёнка своей супруги, сообщил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

С заявлением на мужа в полицию Выборгского района 7 ноября обратилась 37-летняя мать 14-летней школьницы. Женщина рассказала, что её 42-летний супруг, гражданин Узбекистана — повар сети ресторанов, с 2018 года (когда ребёнку было 11 лет) и по октябрь 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

«В этот же день мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, после чего поместили под стражу», — рассказал собеседник агентства, добавив, что в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.