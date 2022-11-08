Исламабад, 8 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Расследование дела о нападении на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в ходе марша его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» начала полиция пакистанской провинции Пенджаб. Об этом 8 ноября сообщает телеканал Geo.

Jawad Zakariya Имран Хан

«Генеральный инспектор Пенджаба Фейсал Шахкар представил в Верховный суд отчет о регистрации дела о нападении на главу PTI Имрана Хана в Вазирабаде 3 ноября… Дело было зарегистрировано в соответствии со статьей 7 закона о борьбе с терроризмом 1997 года в городском полицейском участке Вазирабада», — говорится в сообщении.

При этом накануне пакистанский Верховный суд поручил полиции провинции Пенджаб в течение суток начать расследование дел о нападении на Хана.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю и Пакистану необходимо стоять «на правильной стороне истории», когда они сталкиваются с высокой степенью неопределенности в мире.