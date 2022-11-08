Пермь, 8 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Мобилизованные из Пермского края резервисты получат региональную выплату до отправки на СВО. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Но, поскольку наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания, дата их отправки в зону СВО пока не определена, считаю правильным не ждать этого, а выплатить деньги уже сейчас», — сказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее краевые власти заявляли, что выплаты начнут осуществлять после зачисления мобилизованных в воинские части. Размер единовременной матпомощи составляет 100 тыс. рублей.