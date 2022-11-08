Стремоусов сообщил о восстановлении электроснабжения в Херсоне
Херсон, 8 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Херсоне восстановлены электричество и связь, сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
khogov.ru
Кирилл Стремоусов
«Электричество и связь в Херсоне восстановлены. Подготовка к отопительному сезону продолжается», — рассказал чиновник в личном телеграм-канале. Ранее ВСУ смогли повредить критическую инфраструктуру в областном центре.
Он отметил, что линия фронта остаётся без изменений, несмотря на попытки противника прощупать линию обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области задержаны диверсанты СБУ.