Херсон, 8 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Херсоне восстановлены электричество и связь, сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Электричество и связь в Херсоне восстановлены. Подготовка к отопительному сезону продолжается», — рассказал чиновник в личном телеграм-канале. Ранее ВСУ смогли повредить критическую инфраструктуру в областном центре.

Он отметил, что линия фронта остаётся без изменений, несмотря на попытки противника прощупать линию обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области задержаны диверсанты СБУ.