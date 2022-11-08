Буэнос-Айрес, 8 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Аргентинский политолог Атилио Борон предупредил о попытках правых сил совершить государственный переворот против президента Боливии Луиса Арсе. Об этом он заявил в видеороликах, опубликованных в его соцсетях.

Цитата из видео «В Боливии не стихают протесты» пользователя euronews (на русском). youtube.com Протесты в Боливии

Он обратил внимание на усиление позиций правых сил в Боливии и призвал партию «Движение к социализму» объединиться, чтобы избежать попытки государственного переворота.

По его словам, если правое крыло будет продолжать прилагать усилия, оно ввергнет страну в кровавую бойню, гораздо худшую, чем предыдущая (переворот против бывшего президента Боливии Эво Моралеса, который привел к политическому и общественному кризису).

Борон призвал представителей «Движения к социализму» объединить усилия и предотвратить попытку правого переворота, поскольку, если она осуществится, это будет политическая трагедия неисчислимых масштабов.