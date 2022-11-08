Ханты-Мансийск, 8 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Российская лыжница Мария Истомина выиграла гонку с раздельным стартом свободным стилем на турнире «Югория. Первый снег». Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

(сс) pixel2013 Лыжи

Истомина пробежала дистанцию 5 км за 12 минут 56,7 секунды. Второй стала олимпийская чемпионка Наталья Непряева, отставание которой составило 11,4 секунды. Замкнула тройку Елизавета Каплина, отставшая от победительницы на 23,0 секунды.

7 ноября Непряева стала победительницей в спринте классическим стилем на турнире «Югория. Первый снег».

Напомним, 25-летняя Истомина является бронзовым призёром чемпионата России 2018 года в гонке на 30 км. На этапе Кубка мира-2018/19 она заняла второе место в эстафете.

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