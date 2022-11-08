Казань, 8 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Казани на улице Минской произошла авария на водопроводе. Десятки домов в Советском районе города остались без водоснабжения, сообщает 8 ноября мэрия.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Воды не будет с 10:00 (мск) и ориентировочно до полуночи в 54 многоквартирных жилых домах, 10 административных зданиях, четырех детских садах, двух школах, а также в некоторых частных домах в поселке Вознесенском.

Автоцистерны с водой размещают согласно поступающим заявкам.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце октября коммунальная авария на тепломагистрали оставила без горячей воды и теплоснабжения 44,5 тыс. жителей.

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