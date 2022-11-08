Иркутск, 8 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На фоне мобилизации кадровую потребность предприятий Иркутской области могут восполнить студентами, сообщает 8 ноября талерам-канал правительства Приангарья. Согласно распоряжению губернатора Игоря Кобзева, работодателям региона окажут содействие в подборе необходимых сотрудников на временно высвободившиеся рабочие места.

Правительство Приангарья Мобилизация

Организовать работу по этому вопросу поручено минтруду и минобру региона. Привлекать на высвободившиеся места предлагается студентам-старшекурсникам вузов и колледжей.

«Студенты, получившие приглашение от работодателей, получат необходимый опыт работы по профессии и помогут предприятиям региона сохранить темпы производства», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная акция МФЦ и Росреестра в Приангарье стартовала 12 октября: кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость для мобилизованных будут проводиться в ускоренные сроки.

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