Москва, 8 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Изменение структуры экономики и высокая общая неопределенность делают для банков менее понятным бизнес их заемщиков, но при этом банки должны помочь заемщикам пройти через этот период адаптации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Чтобы банки могли удовлетворить возросшие потребности в кредите, мы планируем использовать регуляторные стимулы. В частности, именно перенаправлять ресурсы банков для кредитования критически важных для дальнейшего развития отраслей», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что планируется снизить нагрузку на капитал банков через регуляторные решения при кредитовании проектов, которые относятся к проектам технологического суверенитета и модернизации экономики. Глава ЦБ РФ считает важным, чтобы эти проекты получали и поддержку институтов развития.