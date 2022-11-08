Москва, 8 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию или приостановили свою деятельность на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд (порядка 2,4 трлн рублей). К такому выводу пришли эксперты журнала «Авто. ру».

Автомобили

По данным журналистов, самые крупные убытки понесла компания British Petroleum. Потери в результате ухода из России составили $24,4 млрд (1,5 трлн рублей). В Shell оценили свои потери в сумму до $5 млрд (310,5 млрд рублей).

Компания NISSAN может понести убытки в размере $686 млн, французский автогигант Renault — 2,3 млрд евро (139,4 млрд рублей), Mercedes-Benz. — до 2 млрд евро (121 млрд рублей), Toyota — до $660 млн (40,9 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, автомобили иранского бренда Iran Khodro на российском рынке могут составить конкуренцию популярным авто южнокорейских и других марок.

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