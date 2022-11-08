Ханты-Мансийск, 8 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Российский лыжник Денис Спицов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на турнире «Югория. Первый снег». Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

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Спицов пробежал дистанцию 10 км за 23 минуты 46,7 секунды.

Вторым стал Алексей Червоткин, отставание которого составило 2,6 секунды. Замкнул тройку Артём Мальцев, отставший от победителя на 29,4 секунды.

Напомним, 26-летний Спицов является чемпионом Олимпийских игр — 2022 Пекине в эстафете, а также серебряным призёром в скиатлоне. На Олимпиаде-2018 он выиграл серебро в эстафете и в командном спринте, а также бронзу в гонке свободным стилем.