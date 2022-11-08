Оренбург, 8 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Администрация города и Оренбургский городской Совет выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким композитора и поэта-песенника Сергея Кузнецова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

За несколько дней до смерти Сергей Кузнецов провел в столице Оренбуржья большой творческий вечер. На нем были исполнены культовые песни, написанные за более чем 35 лет музыкальной карьеры. Артист планировал серию выступлений в городах России, но им не суждено было сбыться.

«Его уход из жизни — огромная потеря для родных и близких, коллег, друзей и поклонников. Сергей Кузнецов оставил большое творческое наследие. Он был основателем известных музыкальных проектов, среди которых — «Ласковый май», «Мама», «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Чернильное небо». Человек талантливый, открытый и доброжелательный, он дарил свое творчество и мастерство людям», — сказали в пресс-службе.

Напомним, Сергей Кузнецов работал в оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка. Среди воспитанников был Юрий Шатунов, чей яркий талант Сергей Кузнецов сумел разглядеть. Вскоре родился легендарный «Ласковый май». Авторство многих хитов принадлежит Сергею Кузнецову.