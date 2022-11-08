Москва, 8 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Ключевая ставка 7,5% адекватно показывает баланс рисков для инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, то есть повыше нейтрального диапазона (5–6%). К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 году», — сказала Набиуллина.

ЦБ надеется вернуться к нейтральной ставке 5–6% к 2025 году.

По ее словам, сейчас, на среднесрочном горизонте, в том числе из-за эффектов, связанных с частичной мобилизацией, проинфляционные риски преобладают.