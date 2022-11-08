Горловка, ДНР, 8 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования преступного режима Киева вновь подвергли обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что новый обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

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